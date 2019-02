8. Februar 2019, 21:44 Uhr Unterhaching Tag der offenen Tür

Kinder mit Sprach- und Lernschwierigkeiten sowie mit Problemen im emotional-sozialen Bereich werden in der Hachinger-Tal-Schule in Unterhaching gefördert und unterrichtet. Für alle interessierten Eltern und Erzieher findet am Mittwoch, 13. Februar, am Grünwalder Weg 8 c ein Tag der offenen Tür statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Aula, wo die Besucher sich über die Schulart informieren können. Von 10.30 bis 11.20 Uhr besteht die Möglichkeit, den Unterricht in allen Jahrgangsstufen zu beobachten. Anschließend können Gespräche mit den Lehrkräften geführt werden.