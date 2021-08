Am Samstag, 11. September, will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) München wieder Zehntausende von Radlern aus der gesamten Metropolregion zu seiner Sternfahrt zusammenbringen. Auch die Unterhachinger Ortsgruppe ist dabei. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr an der Hauptstraße in Höhe der Ottobrunner Straße vor Gaststätte Kammerloher. Alle aktuellen Updates des geplanten Routenverlaufs finden sich unter www.adfc-muenchen.de/sternfahrt-strecken.