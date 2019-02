26. Februar 2019, 21:58 Uhr Unterhaching Sport-Brunch des TSV

Sport und Essen haben eins auf jeden Fall gemeinsam: In guter Gesellschaft macht es am meisten Spaß. Dies ist der Grundgedanke des ersten Unterhachinger Sport-Brunches. Der TSV Unterhaching lädt für Sonntag, 17. März, Groß und Klein, Alt und Jung in die Bayernwerk Sportarena im Utzweg 1 dazu ein, sich zu bewegen und zu brunchen. Von 10 bis 14 Uhr kann jeder das Fitness-, Freizeit- und Aktivsportangebot des TSV testen. Von A wie Aikido bis Z wie Zumba ist ein vierstündiges Programm zusammengestellt.