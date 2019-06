25. Juni 2019, 21:56 Uhr Unterhaching Spitzen gegen die Geldgier

Spitzen gegen den Opportunismus, die Geldgier und Diskriminierung verspricht das Unterhachinger Kulturamt: Am Freitag, 28. Juni, bringt von 20 Uhr an im Kubiz in der Jahnstraße 1 das Landestheater Schwaben Johann Nestroys Komödie "Der Talisman" auf die Bühne. Am Sonntag, 30. Juni, gibt es "ein zauberhaftes Vergnügen für die Kinder und die ganze Familie", wenn "Der gestiefelte Kater" von 17 Uhr an aufgeführt wird. Das Stück dauert etwa 75 Minuten und ist für Kinder ab fünf Jahren an geeignet. Karten gibt beim Kubiz (Telefon: 089/66 55 53 16; E-Mail: tickets@unterhaching.de), in der Gemeindebücherei (Telefon: 089/66 55 14 40), online (www.muenchenticket.de; www.reservix.de) oder an der Abendkasse eine Stunde vor der Vorstellung.