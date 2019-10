Der "Hachinger Tisch" ruft zu Spenden auf. Am Mittwoch, 23. Oktober, sammelt der Arbeitskreis "Eine Gemeinde - eine Welt" der Lokalen Agenda 21 für den Hachinger Tisch haltbare Lebensmittel. Im Unterhachinger "Treffpunkt" nahe dem Rathaus, Hofmarkweg 12, können von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr die Lebensmittel abgegeben werden. Die Bedürftigen in den Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen und Oberhaching freuen sich besonders über gemahlenen Kaffee (keine Pads), schwarzen Tee in Beuteln, Reis (auch Milchreis), Nudeln, Honig, Nutella, Shampoo und Waschmittel. Dies sind Produkte, die bei den wöchentlichen Sammlungen in den Geschäften mit Frischwaren nicht abgegeben werden.