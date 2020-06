Nachdem die Coronabeschränkungen gelockert wurden, findet am Dienstag, 7. Juli der nächste öffentliche Stammtisch des SPD-Ortsvereins Unterhaching statt. Die Sozialdemokraten treffen sich von 19 Uhr an in der Gaststätte "Althaching" am Rathausplatz. In geselliger Runde wollen sie sich sowohl über aktuelle als auch über allgemeine politische Themen austauschen. Auch Gäste sind bei dieser Veranstaltung willkommen.