29. August 2018, 21:50 Uhr Unterhaching SPD-Stammtisch

Der nächste öffentliche Stammtisch des SPD-Ortsvereins Unterhaching findet am Dienstag, 4. September, in der Gaststätte "Althaching", Rathausplatz 1, in Unterhaching statt. In geselliger Runde werden aktuelle und allgemeine politische Themen diskutiert. Gäste sind herzlich willkommen.