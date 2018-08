27. August 2018, 22:13 Uhr Unterhaching SPD-Stammtisch

Seinen ersten Stammtisch am Ende der Sommerferien veranstaltet der SPD-Ortsverein Unterhaching am Dienstag, 4. September, in der Gaststätte "Althaching" am Rathausplatz. "In geselliger Runde wollen wir uns über aktuelle und auch allgemeine politische Themen austauschen", schreibt der Veranstalter. Gäste seien willkommen. Der Stammtisch beginnt um 19.30 Uhr.