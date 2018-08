8. August 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Sommerschnitt für Bäume

Einen Sommerschnitt können Bäume durchaus gebrauchen, denn dadurch gelangt mehr Sonne an die Früchte, sie reifen besser aus und färben sich schöner. Auch Schnittwunden verheilen an den Ästen wesentlich schneller als im Winter. Einen Sommer-Schnittkurs an jungen und alten Obstbäumen zeigt die Projektgruppe der lokalen Agenda in Kooperation mit dem Gartenbauverein Unterhaching anlässlich der Jubiläumsveranstaltungen "20 Jahre Landschaftspark Hachinger Tal" am Samstag, 11. August, um 14 Uhr bei der Streuobstwiese im Landschaftspark.