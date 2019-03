24. März 2019, 21:53 Uhr Unterhaching Schlummerland in der Bücherei

Das Schlummerland ist ein ganz besonderes Land. Das Wichtigste hier ist das Schlafen, denn nur wer gut schläft, der kann auch ein freundlicher Mensch sein, davon sind die Schlummerländer überzeugt. Doch ausgerechnet die Prinzessin kann gar nicht gut schlafen: Sie fürchtet sich vor dem Einschlafen, denn oft träumt sie sehr schlecht. Bald tuschelt die gesamte Stadt, kein Arzt kann ihr helfen und so liegt ihre letzte Hoffnung beim Traumfresserchen, das liebend gerne alle bösen Träume auffrisst. Das musikalische Märchen nach Michael Ende ist gedacht für Kinder ab vier Jahren. An diesem Montag, 25. März, lädt die Gemeindebücherei Unterhaching zur Vorstellung des Kindertheaters Herzeigen ein. Karten sind für fünf Euro in der Unterhachinger Bücherei, Rathausplatz 11, erhältlich. Beginn ist um 16 Uhr.