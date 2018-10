4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Unterhaching Reisefotos aus Kuba

In seiner Livereportage "Kuba - Rhythmus, Rum und Revolution" erzählt der Reisefotograf Pascal Violo am Dienstag, 9. Oktober, 20 Uhr, von den Begegnungen und Beobachtungen, die er auf seiner Reise durch den Inselstaat gemacht hat. Dabei geht es nicht nur um das touristische Bild der "ewig fröhlichen Kubaner", sondern auch um politische Verhältnisse und gesellschaftliche Normen. Der Eintritt beträgt 14, ermäßigt elf Euro. Karten für die gemeinsame Veranstaltung von VHS und Kulturamt gibt es unter tickets@unterhaching.de oder in der Gemeindebücherei am Rathausplatz 11 im Vorverkauf.