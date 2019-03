24. März 2019, 21:53 Uhr Unterhaching Regionale Ausbildungsmesse

40 Betriebe, Unternehmen und Behörden präsentieren sich

Dem Fachkräftemangel in Ausbildungsberufen durch gezieltes Zusammenführen von Schülerinnen und Schülern und Unternehmen entgegenwirken: Das ist das Ziel der ersten regionalen Ausbildungsmesse im Landkreis, die am Donnerstag, 28. März, in der Unterhachinger Hachinga-Halle stattfindet. 40 Unternehmen, Betriebe und Behörden aus dem Landkreis präsentieren an diesem Tag von 9 bis 16 Uhr ihr Portfolio und ihre Ausbildungsberufe, beantworten Fragen und geben Einblick in ihre Arbeitsabläufe. Die Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie junge Menschen auf der Suche nach einer Ausbildung im Landkreis München, einzeln oder im Klassenverbund. So werden bereits vormittags 600 Schülerinnen und Schüler der umliegenden Süd-Ost-Gemeinden in Begleitung ihrer Lehrer die Messe besuchen und sich über die mehr als 70 angebotenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge der anwesenden Firmen informieren.

Eröffnung der Messe ist um 10 Uhr durch Landrat Christoph Göbel und Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer. Um 14 Uhr informiert Ariane Baderschneider vom Jobstarter-Regionalbüro Süd Besucher über die Möglichkeit der Teilzeitausbildung. Darüber hinaus können sie sich von den Mitarbeitern des Jobcenters des Landkreises München beim Bewerbungsunterlagen-Check beraten lassen, an einem kostenlosen Bewerbungs-Fotoshooting inklusive vorherigem Styling teilnehmen oder über die Praktikumsbörse gleich den nächsten Schritt in Richtung Ausbildung planen. Um 11.30 Uhr findet der Abschluss der ersten Ausbildungsbustour statt, die das Landratsamt in Kooperation mit der IHK für München und Oberbayern organisiert hatte. Ende Februar hatten 24 Schülerinnen und Schüler drei Betriebe besucht und Einblicke in verschiedene Lehrberufe erhalten. In einem Workshop haben die Jugendlichen mit einem professionellen Poetry-Slammer einen Berufsorientierungs-Beitrag erarbeitet. Die drei besten Beträge werden prämiert.