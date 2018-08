28. August 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Reden mit Natascha Kohnen

Spitzenkandidatin und Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen (SPD) lädt zum Gespräch mit Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dabei soll über die Zukunft der Kommunen und die Themen Bildung, Integration und demographischer Wandel diskutiert werden. Kohnen wurde 1967 in München geboren und wuchs in einem, wie sie selbst sagt, "ein wenig chaotischen" 1968er Haushalt auf. Die Moderation übernimmt SPD-Bezirkstagskandidatin Ramona Greiner. Interessierte können sich am Freitag, 7. September, um 18 Uhr im Kulturamt im KUBIZ an der Jahnstraße 1 in Unterhaching einfinden.