8. April 2019, 22:14 Uhr Unterhaching Plakate aus der Rätezeit

Im Unterhachinger Heimatmuseum wird am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr die Ausstellung "Die Rätezeit 1918/19. Putsch und Revolution. Vom Ende der Monarchie bis

zum Beginn der Demokratie" eröffnet. Gezeigt werden Originalplakate. Die Schau in dem Gebäude an der Hauptstraße 51 wird anschließend noch an den Sonntagen, 14. und 28. April, sowie 5. und 12. Mai zu sehen sein. Am Ostersonntag bleibt das Museum geschlossen.