7. Juni 2019, 22:22 Uhr Unterhaching Pfiffige Mietze

Theaterstück "Der gestiefelte Kater"

Hans hat Pech: Nach dem Tod des Vaters hat sein ältester Bruder den Hof geerbt, der zweitälteste die Mühle und er nur "die Mietz". Seine Brüder denken gar nicht daran, die beiden durchzufüttern. Hans fliegt raus. Was soll er nur tun, so ohne Geld und ohne Zuhause? Aber nicht nur Kleider machen Leute, auch ein repräsentatives Schuhwerk weiß zu beeindrucken. "Der gestiefelte Kater" jedenfalls wünscht sich in dem bekannten Märchen von seinem armen Herrchen Hans ein entsprechendes Paar aus Leder, sodass er sich unter den Leuten sehen lassen könne. Das Landestheater Schwaben zeigt "Der gestiefelte Kater" von Thomas Freyer nach den Brüdern Grimm am Sonntag, 30. Juni, im Unterhachinger Kultur- und Bildungszentrum. Der Kater zeigt sich als äußerst gewitzt, verhilft nicht nur seinem Herrn zu Gold und einem Schloss, sondern rettet auch noch den König vor dem drohenden Bankrott und sorgt dafür, dass Hans und die Prinzessin zueinander finden. Das "poetische und zauberhafte Vergnügen für die ganze Familie" wie es das Landestheater die Inszenierung anpreist, beginnt um 17 Uhr. Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Karten im Vorverkauf gibt es im Kubiz (089/ 66 55 53 16) oder online über Reservix und MünchenTicket.