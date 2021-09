Zum Ende der Ferienzeit verwandelt sich der Innenhof des Unterhachinger Kubiz an zwei Abenden in ein Open-Air-Kino. Am Freitag, 10. September, wird die Feelgood-Komödie "Es ist zu deinem Besten" mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer gezeigt und am Samstag, 11. September, das Roadmovie "Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas". Beide Filme beginnen um 20 Uhr. Karten kosten sieben Euro, Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kubiz-Saal statt, Tickets unter anderem über www.reservix.de.