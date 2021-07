Die CSU diskutiert in Unterhaching auf einem prominent besetzten Podium mit örtlichen Unternehmern darüber, wie Ökonomie und Ökologie zusammengehen. Die Veranstaltung "Nachhaltigkeit vor Ort - Heimische Unternehmer im Gespräch mit Florian Hahn" findet am Montag, 26. Juli, 19 Uhr, im Kulturzentrum Kubiz statt. Staatsministerin Kerstin Schreyer spricht ein Grußwort. Im Anschluss tauscht sich Hahn mit Michael Durach, Geschäftsführer der Develey GmbH, aus, mit Altan Günsoy, Geschäftsführer der Global Climate GmbH, sowie Christian Böhm, Vizepräsident der SFC Energy. Susanne Röder, Vorsitzende des Gewerbeverbands, ist mit von der Partie. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an k.weidlich@archimedes-consult.de oder telefonisch unter 089/55 06 49 30. Die Veranstaltung ist im Stream zu verfolgen unter www.facebook.com/csu.unterhaching.