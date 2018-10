1. Oktober 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Ökologischer Fußabdruck

Die Grünen informieren an einem Infostand beim Herbstfest von Pflanzen Kölle (Gewerbegebiet) am Samstag, 6. Oktober, von 9 Uhr an über den "ökologischen Fußabdruck", den wir hinterlassen. "Anhand gezielter Fragen zur Lebensweise kann man das ganz gut berechnen", so Landtagskandidatin Claudia Köhler. Auch Markus Büchler, Direktkandidat für den Stimmkreis München Land-Süd, sowie weitere Gemeinderatsmitglieder werden für Gespräche zur Verfügung stehen.