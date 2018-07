29. Juli 2018, 21:55 Uhr Unterhaching Neues Führungspersonal bei der Bürger-Energie

Die Bürger-Energie-Unterhaching verzeichnet ein signifikantes Wachstum. Viele neue Photovoltaik-Projekte werden zur Zeit im Landkreis München umgesetzt oder sind in Planung. Dies erfordert laut Mitteilung der Organisation mehr Manpower auch im Vorstand. Der Aufsichtsrat der Bürger-Energie-Unterhaching hat daher als weiteren Technik-Vorstand Andreas Wolf und als Nachfolger für Hermann Mader als Vorstand für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Nadler bestellt. Andreas Wolf aus Neubiberg war als Vertriebsleiter in einem internationalen Unternehmen tätig. Christoph Nadler aus Taufkirchen engagiert sich als Kreisrat im Kreistag München seit Jahren für den Einsatz regenerativer Energien. Der Aufsichtsrat würdigte Maders Engagement, der im Jahr 2012 zu den Gründungsmitgliedern der Bürger-Energie zählte. Er leitete mit Erich Brand die Errichtung der ersten Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Freibad, Kubiz, Grund- und Mittelschule sowie Lise-Meitner-Gymnasium. Die Errichtung der Anlage auf der Realschule Taufkirchen betreute er in alleiniger Zuständigkeit. Mader scheidet, wie es heißt, auf eigenen Wunsch aus Altersgründen aus dem Vorstand aus.