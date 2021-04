Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Sporthallen sind geschlossen, die Fitnessstudios zu. Was also tun, will man in der Pandemie nicht den gefürchteten Corona-Speck ansetzen? In Unterhaching hat sich für das Krafttraining unter freiem Himmel die Fitnessanlage am Rande des Landschaftsparks zu einer beliebten Trainingsstätte entwickelt. Doch das dort vor vier Jahren aufgestellte Gerät mit Reckstangen, Sprossenwand und Hangelgriffen reicht nicht mehr aus für die vielen Freizeitsportler und Trainingswilligen in der Gemeinde, denen Joggen und Radfahren alleine nicht genug ist. Jetzt hat der Finanzausschuss des Gemeinderats einer weiteren Anlage am Rodelberg zugestimmt und dafür mehr Geld als ursprünglich gedacht locker gemacht.

Anders als die bisherige Anlage, die aus einem kompakten Gerät besteht, sollen an der neue Station einzelne Elemente aufgestellt werden. Nach einer Umfrage unter den Bürgern und laut Verwaltung "vielen Rückmeldungen" sollen die Ideen und Wünsche der potenziellen Nutzer berücksichtigt werden. So werden Geräte wie Reck- und Klimmzugstangen, diverse Barren, Sprossenwand, Ringe, Hangelleiter und Bodyboards so angeordnet, dass zwischen den einzelnen Teilen ausreichend Platz ist. "So können sich die Sportler besser verteilen und in der jetzigen Zeit Abstände auch besser einhalten", argumentiert die Verwaltung für eine "flächige Anlage". Installiert werden soll sie am Rodelberg neben den Tennisplätzen, wo eine kleine Baumgruppe etwas Schatten spendet. Auch das wurde von den Nutzern gewünscht, sowie Infotafeln mit Übungen und Sitz- und Ablagemöglichkeiten.

Dieser Trainingspark, der ein bisschen so ausschauen wird als habe man die Geräte aus dem altbekannte Trimm-dich-Pfad alle auf einem Platz angeordnet, nennt sich heutzutage "Calisthestenics-Anlage". Es geht dabei um Krafttraining mit dem eigenen Gewicht zum Muskelaufbau. Hanteln werden in der Regeln nicht benutzt. Der Begriff "Calisthenics" ist zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern "kalos" (gut) und "sthenos" (Kraft). Anfang der Zweitausenderjahre haben Freizeitsportler in New York damit begonnen, Übungen an Geräten auf Spielplätzen in ihr Trainingsprogramm einzubeziehen. Sportgeräte, die offiziell wie in Unterhaching für Erwachsene aufgestellt werden, müssen einige Kilo mehr aushalten, wenn Männer und Frauen dort Klimmzüge, Liegestütze und Hangelübungen machen.

Zudem soll die neue Anlage einen Sportboden erhalten, der auf einem Aufwärmbereich verlegt wird und so auch für Yogagruppen attraktiv ist. Der Boden hat keine Kanten, die Anlage wird barrierefrei und kann so auch von mobilitätseingeschränkten Personen genutzt werden. Das beste Konzept für all diese Anforderungen hat nach Ansicht der Verwaltung die Firma "Ernst Maier Spielplatzgeräte" abgegeben. Für die Geräte sowie die Erdarbeiten und den Sportboden will die Gemeinde knapp 90 500 Euro ausgeben; mit 50 000 hatte sie ursprünglich gerechten.

Bis auf FDP-Gemeinderat Peter Hupfauer, der das Budget nicht erhöhen wollte, stimmten alle Ausschussmitglieder für die Investition. "Es ist eine sehr aktive Szene", warb Amtsleiter Simon Hötzl um Zustimmung. "Das Geld ist richtig angelegt", fand auch der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU), Claudia Köhler (Grüne) bezeichnete die Geräte als "sehr sinnvoll". Auch Harald Nottmeyer von der SPD, auf deren Antrag die Einrichtung der Station zurückgeht, ist überzeugt, dass die Geräte nicht nur in der Pandemiezeit genutzt werden. "Corona hat uns neue Arbeitsformen wie das Homeoffice beschert. Da ist dies eine wichtige Ergänzung."