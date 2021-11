Aufgrund von Sanierungsarbeiten kommt es im Unterhachinger Zentrum in der Nacht von Montag bis Dienstag, 22. bis 23. November, zu einer kurzzeitigen Straßensperrung und Umleitungen: Im Auftrag des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal werden von 20 Uhr bis maximal 5 Uhr drei Schachtdeckel im Kreuzungsbereich Biberger Straße/Leipziger Straße saniert. Die Leipziger Straße wird ab dem Kreisverkehr an der Hauptstraße gesperrt, da die Zufahrt in die Biberger Straße nicht möglich ist. Die Umleitung erfolgen in beiden Richtungen über die Hauptstraße. Da die Arbeiten mit Fahrbahnaufbrüchen verbunden sind, kommt es bei bestimmten Arbeitsschritten zu Baulärm.