4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Unterhaching Musikalische Reise

Man könnte ihn als musikalischen Weltenbummler bezeichnen. Denn das, was der Gitarrist Stefan Grasse auf seinen Reisen rund um den Globus sieht, hört und erlebt, findet auch immer Niederschlag in seinem Spiel: sonnendurchflutete Landschaften, Sandstrände der Copacabana, die Tangos in den Bars von Buenos Aires oder die Boleros in Havannas Altstadt und natürlich europäische Impressionen wie die französische Valse Musette und der andalusische Flamenco. Seine musikalische Heimat hat der gebürtige Münchner in der Klassik und im Latinjazz. Er studierte Gitarre bei Peter O' Mara an der Jazz School München, bei Kurt Hiesl am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg, bei Phillip Thorne an der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow und bei Pepe Romero an der Internationalen Sommerakademie Salzburg. An diesem Sonntag, 7. Oktober, tritt Stefan Grasse gemeinsam mit Sebastian Klose am Bass und Raphael Kempken, Percussion, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching auf. "Entre cielo y tierra - Zwischen Himmel und Erde" ist der Titel des Konzertprogramms, das mit Tango, Bossa, Son, Valse und Flamenco die Regionen der Erde auf vielfältige Weise abdeckt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.