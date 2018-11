11. November 2018, 22:21 Uhr Unterhaching Musik der Achtziger

Es ist wieder soweit: Die alljährliche Achtzigerjahre-Party der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde findet am Samstag, 17. November, von 20 Uhr an im Gemeindezentrum, Parkstraße 9, statt. Willkommen ist jeder, der Lust auf alte Hits und neue Gespräche hat. Wie immer ist die Feier für einen guten Zweck: Der Überschuss wird an die Unterhachinger Schulen und den evangelischen Arche-Kindergarten gespendet. Der Eintritt inklusive Häppchen kostet sechs Euro, im Vorverkauf sind es fünf Euro. Tickets und weitere Informationen gibt es unter Telefon 089/611 33 16 oder im Pfarramtsbüro.