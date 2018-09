28. September 2018, 21:54 Uhr Unterhaching Mozart und die Liebe

Ein so romantisches wie humorvolles Thema hat sich das Zauberflötenquartett Salzburg für sein Konzert "Love me Amadeus" im Unterhachinger Kubiz auf die Fahnen geschrieben: Mozart und die Liebe! Das Ensemble, zu dem auch drei Gesangssolisten gehören, präsentiert am Samstag, 6. Oktober, heitere Opern-Schnappschüsse: augenzwinkernd, herzerfrischend, mit Gesangskunst und Spielwitz: Schafft es Figaro, den aufdringlichen Verehrer seiner geliebten Susanna, Graf Almaviva, in seine Schranken zu weisen und die Liebe zu seiner Braut zu bewahren? Wie lange kann Don Giovanni seinen Lebensstil nach dem Motto "Wein, Weib und Gesang" durchhalten? Gelingt es dem Prinzen Tamino zusammen mit seinem gefiederten Freund Papageno und mit Hilfe seiner Zauberflöte, die Prüfungen zu bestehen und Prinzessin Pamina zu befreien? Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem unter Tel. 089/66 555 316 oder online über Münchenticket respektive Reservix.