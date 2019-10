Mit dem Pianisten Hugo Schuler als Solisten gastiert das Bruckner Akademie Orchester am Sonntag, 3. November, um 19 Uhr im Kubiz in Unterhaching. Auf dem Programm stehen Mozarts Symphonie D-Dur KV 385 ( "Haffner"-Symphonie), das Konzert für Klavier und Streicher in d-Moll BWV 1052 von Johann Sebastian Bach und die Sinfonia a gran orquesta des Komponisten Juan Crisóstomo de Arriaga (1806 - 1826). Die musikalische Leitung hat Jordi Mora. Restkarten gibt es in der Gemeindebücherei (Telefon: 089/66 55 14 40; E-Mail: tickets@unterhaching.de).