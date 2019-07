12. Juli 2019, 21:25 Uhr Unterhaching Monster und Tiere

Zum "Karneval der Tiere mit Maus und Monster" lädt das Kulturamt im Kubiz Kinder und Familien ein. Musiker der Münchner Philharmoniker und Preisträger von "Jugend musiziert" spielen am Freitag, 19. Juli, 17 Uhr, eine Interpretation des "Karnevals der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Heinrich Klug hat Monstergeschichten der fetzigen Kinderoper "Maus und Monster" in den "Karneval der Tiere" hineingenommen. In dem so entstandenen Stück treten die Tiere von SaintSaëns mit den Monstern von Helga Pogatschar in Wettstreit. Salome Kammer singt. Karten für zehn Euro gibt es unter Telefon 66 555 316 oder per E-Mail an tickets@unterhaching.de.