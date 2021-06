Mit Tempo 192 in die Blitzerfalle

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Erding ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Giesinger Autobahn A 995 mit 192 Stundenkilometern erwischt worden. Tempo 80 ist in dem Bereich erlaubt. Die Beamten der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsstreife der Autobahnpolizei Holzkirchen hatten in der Nacht zum Sonntag zwischen 22.30 und 2 Uhr geschaut, wie schnell die Autofahrer auf der A 995 unterwegs sind. Gegen vier Verkehrsteilnehmer wurde Anzeige erstattet. Zwei kamen laut Bericht der Polizei mit einer Geldbuße von jeweils 120 Euro und einem Punkt relativ glimpflich davon. Einer muss 160 Euro zahlen und erhält ein Monat Fahrverbot. Den 35-jährigen Raser aus dem Landkreis Erding, der mit großem Abstand den Rekord der Einsatznacht aufgestellt hatte, erwarten dagegen ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.