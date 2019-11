Der traditionelle vorweihnachtliche Markt der Hobbykünstler findet am Sonntag, 24. November, im Kubiz, Jahnstraße 1, statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren 50 Hobbykünstler ihre Werke in zwei Sälen. Bei freiem Eintritt können sich Besucher der Ausstellung an kreativen Ideen erfreuen, ein Geschenke für Weihnachten kaufen, Anregungen holen oder sich auch einfach bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen mal ausruhen. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf wird einem wohltätigen Zweck gespendet.