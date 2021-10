Jeder kennt das Märchen über zwei tapfere Geschwister, die in den Wald geschickt werden, um Beeren zu sammeln und plötzlich vor einem Lebkuchenhaus stehen. Am Freitag, 22. Oktober, wird im Kubiz in Unterhaching die Geschichte in einer Märchenoper für die ganze Familie erzählt. Nach der Musik aus "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck spielt das Kammerorchester Concierto München unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto, Beginn ist um 17 Uhr. Geeignet für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt beträgt zehn Euro.