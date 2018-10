29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Unterhaching Lokale Pflege

Was kann lokal in einer Gemeinde getan werden, um Verbesserungen in der Pflege zu erreichen? Unter anderem dieser Frage widmet sich der Arbeitskreis Soziales und Gesundheit der Unterhachinger CSU am Donnerstag, 8. November, von 17 Uhr an in der Hachinga Halle, Grünauer Allee 6. Dort sollen Fachleute und Betroffene unter dem Titel "Pflege ohne Not - lokal handel in der Gemeinde" zusammenkommen. Von 18 Uhr an schließen sich eine Vortragsreihe sowie eine Podiumsdiskussion mit Experten an: unter anderem mit dem Pflegeexperten Claus Fussek, dem Arzt Volker Lichti, der ambulanten Pflegerin Josefina Köster sowie dem Vorsitzenden der Alzheimer Gesellschaft im Landkreis, Jürgen Hoerner. Der Eintritt ist frei.