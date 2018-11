12. November 2018, 21:53 Uhr Unterhaching Kreisjugendring bereitet Online-Befragung vor

Der Kreisjugendring München-Land (KJR) möchte von Februar kommenden Jahres an in einer Online-Befragung herausfinden, was für Wünsche und Bedürfnisse die Jugendlichen zwischen Oberschleißheim und Aying haben. Damit die Befragung die Lebenswirklichkeit junger Menschen im Münchner Umland erfasst, helfen diese in diesen Wochen in Workshops mit, den Fragenkatalog zu erarbeiten. Ziel der anstehenden Jugendbefragung ist eine Anpassung der Jugendhilfe im Landkreis. Die Ergebnisse werden einer Mitteilung des KJR zufolge genutzt, um die Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen, der offenen und gebundenen Ganztagsschule sowie der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit anzupassen. Die Befragung ist zudem Teil der jugendpolitischen Kampagne "Stimme der Jugend". So sollen die Belange Jugendlicher mit Blick auf die Kommunalwahlen 2020 sichtbar gemacht werden.

Alle Jugendlichen zwischen 10 und 21 Jahren aus dem Landkreis können sich an den Workshops beteiligen. Spontane Gäste sind willkommen. Die Workshops sollen einen entspannten Austausch ermöglichen. In den Jugendtreffs in Oberschleißheim und in Pullach liefen diese bereits. Weitere stehen am Freitag, 16. November, in Ismaning und am Freitag, 23. November, in Unterhaching an. Um Anmeldung wir gebeten, unter der E-Mailadresse info@zap-ismaning.de für Ismaning sowie unter mail@jkw-unterhaching.de für Unterhaching.