5. August 2019, 21:27 Uhr Unterhaching Kräuterbuschen pflücken

Die Gesundheitsberaterin Sieglinde Schuster-Hiebl ist überzeugt: "Jeder Kräuterbuschen ist so individuell wie der eigene Garten". Einen Tag vor Maria Himmelfahrt führt Schuster-Hibl Interessierte in Unterhaching durch den Infineon-Park an der Bibergerstraße. Sie erläutert die Anwendung und Wirkung der verschiedenen Heilkräuter, und jeder Teilnehmer kann sich seinen individuellen Kräuterbuschen pflücken. Der bunte Strauß wird zu Maria Himmelfahrt traditionell in der Kirche gesegnet. Der alte Brauch stammt aus heidnischer Zeit und war Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit, gewidmet. Der Gartenbauverein Unterhaching lädt zu dieser Wanderung am Mittwoch, 14. August, ein. Beginn ist um 16 Uhr, Treffpunkt im Infineon-Park an der Bibergerstraße ein. Alle Garten- und Naturfreunde sind herzlich eingeladen.