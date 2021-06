Vom kommenden Schuljahr an können an der Musikschule Unterhaching auch Kinder ab sechs Jahren Unterricht am Kontrabass erlernen. Der Kontrabassbauer Anton Ortmaier aus Neumarkt St. Veit stellt der Musikschule zwei Instrumente in altersgerechter Größe zur Verfügung. Am Samstag, 26. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr können Kinder sie im Kubiz ausprobieren. Eine Anmeldung unter Telefon 089/611 18 58 oder per E-Mail an info@musikschule-unterhaching.de ist erforderlich.