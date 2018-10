21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Unterhaching Italienisch diskutieren

In welche Richtung entwickelt sich Italien? Wie verändern sich Gesellschaft, Arbeit, und Politik? Welche Rechte haben Arbeitnehmer? Diese und viele weitere Fragen möchte die Volkshochschule Unterhaching in einer Diskussionsreihe thematisieren. Konversationssprache ist Italienisch. Die Veranstaltung wird von Dienstag, 23. Oktober, an vier Mal im Kubiz an der Jahnstraße 1 stattfinden. Der Teilnahmepreis beträgt 43 Euro. Informationen und Anmeldung bei der VHS (Internet: vhs-unterhaching.de oder Telefon: 089/66 54 76 10).