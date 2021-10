Ihre Pforten öffnet die integrative Krippe "Tranquilla Trampeltreu" im Integra-Haus am Grünwalder Weg 10 bei einem "Tag der offenen Tür" am nächsten Wochenende. Interessierte können sich am Samstag, 23. Oktober, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr in den Räumen umsehen und bekommen einen Einblick in den Krippenalltag. Das Personal steht für Fragen zur Verfügung und informiert über die Pädagogik. Um 10 und um 12 Uhr finden Gesprächsrunden statt.