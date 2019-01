30. Januar 2019, 22:13 Uhr Unterhaching Integrative Krippe

Was unterscheidet eine integrative Krippe von einer herkömmlichen? Wie sieht dort der Alltag aus? Diese Fragen möchte die integrative Krippe "Tranquilla Trampeltreu" am Grünwalder Weg 10 in Unterhaching bei ihrem Tag der offenen Tür am Samstag, 9. Februar, beantworten. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, die Krippe kennenzulernen. Über die Pädagogik nach Emmi Pikler können sich die Eltern jeweils um 10.30 Uhr und um 12 Uhr informieren. Eingeladen zu der Informationsveranstaltung sind auch Eltern von Kindern mit Förderbedarf aus der Stadt und dem Landkreis München.