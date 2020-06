Zu ihrer öffentlichen Online-Ortsversammlung laden die Unterhachingen Grünen für Dienstag, 30. Juni, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht der neuen Fraktion im Gemeinderat. Die Grünen stellten unter anderem bereits erste Anträge zur digitalen Ausstattung an Schulen. Auch aus der Kreistagsfraktion gibt es Neuigkeiten. Die Möglichkeit zur Mitwirkung in den Grünen-Arbeitskreisen, einem neuen Instrument zur Beteiligung Interessierter, wird vorgestellt. Für einen Zugang zur Konferenz kann man sich per E-Mail an claudia.koehler@gruene-unterhaching.de anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.gruene-unterhaching.de oder unter Telefon 089/611 33 16.