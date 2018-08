2. August 2018, 22:12 Uhr Unterhaching Griechische Impressionen

Eine Ausstellung der Malgruppe "Silberbunt"

Unterhaching - Der Himmel, das Meer, weiße Dörfer und am Abend, wenn der Sirtaki getanzt wird, der ein oder andere Ouzo - mit ihrer Gastfreundschaft verstehen es die Griechen immer wieder Besucher für ihr Land einzunehmen. Dazu kommen die Überlieferungen antiker Vergangenheit: Philosophie, Theater, Baukunst und eine Vielzahl mythologischer Geschichten, die sich um kriegerische Auseinandersetzungen wie um die Liebe drehen. Die Künstlergruppe "Silberbunt" hat sich der Faszination für dieses geschichtsträchtige Land auf kreative Weise hingegeben. Inspiriert von der Landschaft und den Traditionen entstanden in den vergangenen Monaten um die 50 Bilder. Unter dem Titel "Griechenland" werden diese Arbeiten nun im KWA Stift am Parksee, Rathausstraße 34, in Unterhaching ausgestellt. Dabei hat sich die seit acht Jahren bestehende Malgruppe an ganz unterschiedlichen Techniken abgearbeitet - vom Aquarell über Pastell- und Ölkreiden bis zu Farbstiften und Tusche. Fünf feste, ausschließlich weibliche Mitglieder, die allesamt im KWA Stift am Parksee wohnen, hat die Malgruppe "Silberbunt" derzeit. Zuweilen gesellen sich jedoch auch Gäste zu den künstlerisch ambitionierten Seniorinnen. Die Vernissage der Griechenland-Ausstellung beginnt am Mittwoch, 8. August, um 15.30 Uhr und wird musikalisch von dem Duo "Fast Line" begleitet. Anschließend werden kulinarische Spezialitäten aus Griechenland gereicht. Bis zum 20. August ist die Schau täglich in der Zeit von 9 bis 19 Uhr zu besichtigen.