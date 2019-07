9. Juli 2019, 22:09 Uhr Unterhaching Früh ein Instrument erlernen

Die Musikschule Unterhaching bietet noch einige wenige freie Plätze in der musikalischen Früherziehung im Kindergarten St. Birgitta am Willi-Abt-Weg 1 an. Restplätze gibt es für den Kurs mittwochs von 8 bis 9 Uhr sowie am Donnerstag ebenfalls von 8 bis 9 Uhr. Anmeldungen sind noch für Kinder möglich, die Violine, Blockflöte oder E-Bass erlernen wollen. Interessierte Eltern können sich an das Büro der Musikschule Unterhaching wenden (Telefon: 089/611 18 58).