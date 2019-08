4. August 2019, 21:33 Uhr Unterhaching Frauen in der Politik

Im Foyer des Rathauses eröffnet am Montag, 12. August, die Wanderausstellung "Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort". Frauen im Bayerischen Landtag von 1946 bis 2016 und 100 Jahre Frauenwahlrecht sind Anlass und Inhalt der Ausstellung, die ab 19 Uhr durch Reden von Claudia Köhler, Landtagsabgeordnete der Grünen, Bürgermeister Wolfgang Panzer sowie den Gleichstellungsbeauftragten des Gemeinderats eröffnet wird. Die Wanderausstellung dokumentiert den langen Weg der Frauen zur Gleichberechtigung in den politischen Entscheidungsprozessen. "Doch von Parität in den Parlamenten kann auch heute noch keine Rede sein", sagt Claudia Köhler, die die Ausstellung nach Unterhaching holte. "Sowohl im Bundestag als auch im Landtag sinkt der Frauenanteil derzeit wieder auf gerade mal 27 Prozent." Dagegen gelte es anzukämpfen, "gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen muss in Programmen und Satzungen fest verankert werden", so Köhler.