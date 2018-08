26. August 2018, 21:49 Uhr Unterhaching Flucht und Integration

Claudia Köhler bemüht sich, Geflüchtete im Landkreis in Arbeit zu bringen - und das bisher in Zusammenarbeit mit den Unternehmen mit Erfolg. Unter anderem über diese Erfahrungen spricht die grüne Landtagskandidatin in ihrer Diskussionsrunde mit der Münchner Stadträtin Gülseren Demirel am Mittwoch, 29. August, im großen Sitzungssaal des Unterhachinger Rathauses, sie beginnt um 19.30 Uhr. Thema des Abends: "Flucht und Integration Wie geht's weiter?".