Wer Mieter einer der 640 von der Bayerischen Wert- und Grundbesitz verwalteten Wohnungen in Unterhaching ist, der hat am Montag, 4. Januar, womöglich zeitweise keinen Fernsehempfang. An diesem Tag wird die Versorgung mit Kabelfernsehen und schnellem Internet umgestellt, bindet die neue Partnerin, die Tele Columbus AG, die Haushalte an ihr Glasfasernetz an. Der Signalschwenk beginne um acht Uhr und werde im Laufe des Tages abgeschlossen sein, meldet der Versorger. Während der Arbeiten könne der Fernsehempfang per Kabel vorübergehend unterbrochen sein.