23. Juli 2019, 22:03 Uhr Unterhaching Feiern ganz in Weiß

Fisch bietet sich an, ebenso Quark, Reissalat oder Käse. Es soll schließlich alles hell und möglichst einheitlich gestaltet sein beim "Dinner in Weiß", das der Städte-Partnerschaftskreis Unterhaching am Samstag, 27. Juli, von 19 Uhr an unter freiem Himmel im Ortspark an der Wallbergstraße veranstaltet. Die Teilnehmer bringen alles selbst mit - vom Tisch über weiße Decken, Speisen und Dekoration. Bei schlechter Witterung wird das "White Dinner" auf Samstag, 3. August, verlegt. Ob das Fest stattfindet, kann von 15 Uhr an telefonisch (089/61 50 06 00) oder auf der Homepage des Partnerschaftskreises (www.staepa-uhg.de) erfragt werden.