Gleich für zwei Wohnungseinbrüche in Unterhaching verantwortlich sein soll ein 36-Jähriger, den die Polizei in der Nacht zum Mittwoch festgenommen hat. Zunächst wählte eine Frau gegen 23.10 Uhr den Notruf, weil sie einen Mann in ihrer Wohnung an der Johann-Strauß-Straße überrascht hatte. Der Einbrecher flüchtete über den Balkon im Hochparterre. Die sofort eingeleitete Fahndung, bei der mehr als 15 Streifen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, blieb erfolglos. Gut eine Stunde später erhielt die Einsatzzentrale der Polizei dann die Mitteilung, dass an der nahe gelegenen Franz-Schubert-Straße laute Geräusche zu hören waren. Eine Streifenbesatzung traf dann auf einem Balkon im Erdgeschoss den 36-Jährigen an. Die Balkontür war beschädigt. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen, die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Tatverdächtigen wurde laut Polizei Schmuck gefunden, der aus der ersten Wohnung stammte.