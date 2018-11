14. November 2018, 21:25 Uhr Unterhaching Der König des Boogie-Woogie

Der 1955 in Hamburg geborene Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger ist ein Musiker, der inzwischen durchaus Legendenstatus in seinem Metier genießt. Der 63-Jährige mit den langen Haaren und Schnurrbart wird immer wieder mal als "König des Boogie-Woogie" gefeiert und dürfte Vorbild für zahlreiche Pianisten jüngerer Generationen sein. An diesem Samstag, 17. November, gastiert Zwingenberger, der 2018 sein 45-Jähriges auf der Bühne feiert, im Unterhachinger Kubiz. Obgleich er hin und wieder mit seinem Bruder, dem Jazz-Schlagzeuger Torsten Zwingenberger auftritt, und auch in Ensembles wie "The ABC&D of Boogie Woogie" (inklusive Rolling Stones-Schlagzeuger Charlie Watts) mitwirkt, gilt sein Hauptaugenmerk dem solistischen Pianospiel. Kaum einer in Deutschland transportiert so virtuos und energiegeladen die stampfende Rhythmik des Boogie-Woogie, kaum einer hat diesen Drive und dieses Gespür für diese, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA entstandene Musik. Das Konzert in Unterhaching beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem im Kubiz (Telefon 089/665 55 316), Jahnstraße 1, oder online über www.reservix.de oder www.muenchenticket.de.