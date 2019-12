Die Genossenschaft Bürger-Energie-Unterhaching (BEU) hat mittlerweile 500 Mitglieder. Sie startete im März 2012 mit 69 und konnte sich seither kontinuierlich vergrößern. Nach einer Verschmelzung mit der Genossenschaft Bürger-Solarpark Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Sommer 2019 wuchs sie erneut um 62 Mitglieder. Durch den in Kürze beginnenden Bau der zweiten eigenen Freiflächenanlage in Unterhaching sei die BEU nun wieder in der Lage neue Mitglieder und deren Kapital aufzunehmen, teilt sie mit. So konnten 31 Beitrittserklärungen offiziell angenommen und die 500er-Marke überschritten werden. Die BEU hat damit die meisten Mitglieder der Energiegenossenschaften des Landkreises München.