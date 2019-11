Die Tage werden kürzer und mancher greift abends umso lieber zum Buch: Die Buchhandlung Helming & Heuser, Albrecht-Dürer-Straße 1, in Unterhaching stellt am Montag, 25. November, 19.30 Uhr, bei einem Bücherabend wieder lesenswerte Werke vor. Gerhard Helming, Bärbel Heuser und Ursula Maier-Eichhorn präsentieren Bücher, die sie bei der Lektüre besonders beeindruckt haben. Die Auswahl sei meist sehr umfangreich, heißt es, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Es sind Werke unter anderem von Arnulf Conradi, Axel Hacke, Erik Fosnes Hansen und Hanns-Josef Ortheil. Der Eintritt ist frei.