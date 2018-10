29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Unterhaching Baukultur der Zukunft

Allein ein Blick übers Land und auf den vorhandenen Bestand an alter Baukultur und historischen Bauernhäusern in Bayern spiegelt die unterschiedlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrhunderte wider. Thomas Lauer wird sich am Dienstag, 5. November, in seinem Vortrag "Erhalten und gestalten - altes und neues Bauen in Bayern" beim Gartenbauverein Unterhaching mit einer zeitgemäßen Bau- und Landeskultur beschäftigen. Die Veranstaltung, die der Gartenbauverein gemeinsam mit der Volkshochschule Unterhaching organisiert, beginnt um 19.30 Uhr im Heimatmuseum, Hauptstraße 51. Der Eintritt ist frei.