Ein 80-jähriger Münchner hat am Samstagnachmittag am Rathausplatz in Unterhaching beim Ausparken einen hinter seinem Wagen weilenden Mann übersehen, angefahren und schwer verletzt. Der Betroffene, der über 90 Jahre alt ist, kam bei der Kollision zu Sturz und zog sich ernsthafte Blessuren zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei nahm weiteren Ermittlungen auf. Der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.