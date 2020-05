Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterhaching ist eine Rollerfahrerin ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben war sie am Dienstagmittag auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs, als sie vom Auto eines 34-Jährigen erfasst wurde. Der Mann aus Augsburg fuhr ebenfalls stadteinwärts, bog nach rechts in eine Parklücke ab, übersah dabei die Frau auf dem Motorroller neben ihm und erfasste sie. Die 53-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Mit dem Rettungswagen kam sie zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Münchner Straße zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizei mitteilt. Diese sucht nun Zeugen des Unfalls: Wer Hinweise zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/62 16-33 22 mit dem Unfallkommando an der Tegernseer Landstraße 210 in München in Verbindung zu setzen.